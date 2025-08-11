Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trainer Dirk Mehlhorn (rechts), hier mit Leistungsträger Max Flade, hat mit der BSG Motor Zschopau zum Saisonauftakt einen Achtungserfolg gefeiert.
Trainer Dirk Mehlhorn (rechts), hier mit Leistungsträger Max Flade, hat mit der BSG Motor Zschopau zum Saisonauftakt einen Achtungserfolg gefeiert. Bild: Andreas Bauer
Trainer Dirk Mehlhorn (rechts), hier mit Leistungsträger Max Flade, hat mit der BSG Motor Zschopau zum Saisonauftakt einen Achtungserfolg gefeiert.
Trainer Dirk Mehlhorn (rechts), hier mit Leistungsträger Max Flade, hat mit der BSG Motor Zschopau zum Saisonauftakt einen Achtungserfolg gefeiert. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Saison der Fußball-Erzgebirgsliga beginnt mit faustdicker Überraschung
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Aufsteiger gehören die Zschopauer Kicker in der Kreisoberliga eher zu den Underdogs. Dass die BSG Motor trotzdem viel vorhat, bekam gleich mal einer der Titelkandidaten zu spüren.

Wie der SV Tirol Dittmannsdorf ist die BSG Motor Zschopau gerade in die Fußball-Erzgebirgsliga aufgestiegen. Um Neulinge handelt es sich dabei nicht, denn beide Teams haben bereits in der Vergangenheit auf dieser Ebene gekickt. Viele Spieler bringen Kreisoberliga-Erfahrung mit, was wohl ein Grund dafür sein dürfte, dass die Mannschaften mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
05.05.2025
5 min.
Dittmannsdorfern gelingt Vorentscheidung im Meisterrennen der Kreisliga
In letzter Sekunde grätscht Zschopaus Philipp Uhlig in die Flanke von Jim Merkel.
Im Spitzenspiel gegen die BSG Motor Zschopau setzt der SV Tirol endgültig den Kurs Richtung Wiederaufstieg. Beide Teams lieferten sich ein hitziges Derby, dass nicht ohne Blessuren auskam.
Frank Grunert
07:54 Uhr
2 min.
Hitzewelle: So heiß war es am Mittwoch im Osten
Im Osten Deutschlands werden Temperaturen von bis zu 37 Grad erreicht, bevor eine Kaltfront Abkühlung bringt.
Heißes Wetter hat den Osten Deutschlands fest im Griff. In Thüringen und Sachsen-Anhalt zeigte das Thermometer am Mittwoch stellenweise mehr als 35 Grad. Am Donnerstag könnten 37 Grad erreicht werden.
16.06.2025
3 min.
Kreisliga: Zschopauer Fußballer starten nervös, können am Ende aber doch den Aufstieg feiern
Die BSG Motor Zschopau hat es geschafft. Nach dem 5:0 gegen Zöblitz steht die BSG als Aufsteiger in die Erzgebirgsliga fest.
Mit dem 5:0 gegen Zöblitz hat die BSG Motor auch die letzten Zweifel ausgeräumt. Offen bleibt im Osten bis zum letzten Spieltag dagegen die Abstiegsfrage.
Frank Grunert
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel