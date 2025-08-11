Saison der Fußball-Erzgebirgsliga beginnt mit faustdicker Überraschung

Als Aufsteiger gehören die Zschopauer Kicker in der Kreisoberliga eher zu den Underdogs. Dass die BSG Motor trotzdem viel vorhat, bekam gleich mal einer der Titelkandidaten zu spüren.

Wie der SV Tirol Dittmannsdorf ist die BSG Motor Zschopau gerade in die Fußball-Erzgebirgsliga aufgestiegen. Um Neulinge handelt es sich dabei nicht, denn beide Teams haben bereits in der Vergangenheit auf dieser Ebene gekickt. Viele Spieler bringen Kreisoberliga-Erfahrung mit, was wohl ein Grund dafür sein dürfte, dass die Mannschaften mit... Wie der SV Tirol Dittmannsdorf ist die BSG Motor Zschopau gerade in die Fußball-Erzgebirgsliga aufgestiegen. Um Neulinge handelt es sich dabei nicht, denn beide Teams haben bereits in der Vergangenheit auf dieser Ebene gekickt. Viele Spieler bringen Kreisoberliga-Erfahrung mit, was wohl ein Grund dafür sein dürfte, dass die Mannschaften mit...