Im Schach hat die neue Saison begonnen.
Im Schach hat die neue Saison begonnen. Bild: Symbolbild/BillionPhotos.com - stock.adobe.com
Marienberg
Schach-Team aus dem Erzgebirge startet als Tabellenführer in die neue Saison
Von Robin Leonhardt
Obwohl die SG Blumenau am ersten Spieltag nur hauchdünn gewann, darf sich der Bezirksligist über Platz 1 freuen. Und noch ein Lokalvertreter mischt nach dem Auftakt ganz vorn mit.

Nach einer Neustrukturierung der Staffeln durch den Schach-Verband ist die Bezirksliga Chemnitz so stark besetzt wie selten zuvor. Gleich am ersten Spieltag spiegelten sich die ausgeglichenen Kräfteverhältnisse in vielen knappen Partien wider. Dabei musste sich der SV Lengefeld, der in der Vorsaison noch auf Landesebene spielte, mit einem...
