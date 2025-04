Schach-Teams aus dem Erzgebirge machen das Aufstiegsrennen spannend

Sowohl die SG Blumenau als auch die SG Hohndorf haben am vorletzten Spieltag Punkte liegen lassen. Nun kommt alles aufs Saisonfinale an.

Der vorletzte Spieltag der Schach-Saison hat vor allem beim SV Lengefeld für Jubel gesorgt. Dank des 5,5:2,5-Siegs gegen den TV Freiberg kletterten die Erzgebirger in der 2. Landesklasse (Staffel C) auf Rang 2. In diese Liga will es auch die SG Blumenau schaffen, doch der ungeschlagene Spitzenreiter der Bezirksliga-Staffel B konnte mit dem 4:4...