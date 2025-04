Schiri schickt zwei Fußballer vom Platz: Erzgebirgsfinale sieht knappen Sieg

Bei „Jugend trainiert für Olympia“ ist das Gymnasium Marienberg ins Regionalfinale eingezogen. Die Oberschule Eibenstock blieb ohne Chance, war aber Zünglein an der Waage.

Hart umkämpft war das Erzgebirgsfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ im Fußball. In Annaberg traten Fußballer der Altersklasse U 16 gegeneinander an. Die Sechst- bis Neuntklässler schenkten sich in jeweils 24-minütigen Partien nichts. Zunächst sah das Team vom Carl-von-Bach-Gymnasium Stollberg wie der Favorit aus, da es gegen die...