Für die Kegler aus dem Erzgebirge gab es auf Verbandsebene Licht und Schatten.
Für die Kegler aus dem Erzgebirge gab es auf Verbandsebene Licht und Schatten.
Aue
Schlussduo aus dem Erzgebirge verpasst die Sensation auf der Kegelbahn nur knapp
Von Jan Riedel
Mit einer Niederlage sind die Oldies des ESV Zschorlau in die 2. Verbandsliga gestartet. Weit besser lief es für den Nachwuchs aus Bernsbach.

Die Rückkehr auf Landesebene ist für die Seniorenkegler des ESV Zschorlau durchwachsen gelaufen. Nach ihrem Aufstieg in die 2. Verbandsliga waren sie zu Saisonbeginn bei Blau-Weiß Chemnitz gefordert und unterlagen mit 3:5 (2893:2902). Auf der alten Kunststoffbahn kamen die Gäste aus dem Erzgebirge nicht zurecht – und auch die Gastgeber...
