Schneeberger Turnerinnen lassen aufhorchen

Trotz Verletzungsproblemen hat ein Sextett des Vereins beim Landesliga-Wettkampf in Meißen überzeugt. Auch anderswo lief es gut.

Im zweiten von insgesamt drei Wettkämpfen in der 3. Landesliga (Staffel 2) haben die Turnerinnen des SV Schneeberg Platz sechs belegt. Susanne Ficker, Pauline Mühlmann, Ida Schmidt, Leni Schmidt, Michelle Heiber und Lea-Noelle Baumann sicherten sich dabei in Meißen insgesamt 145,3 Punkte. „Ein gute Leistung“, betont Trainerin Susann Bunge... Im zweiten von insgesamt drei Wettkämpfen in der 3. Landesliga (Staffel 2) haben die Turnerinnen des SV Schneeberg Platz sechs belegt. Susanne Ficker, Pauline Mühlmann, Ida Schmidt, Leni Schmidt, Michelle Heiber und Lea-Noelle Baumann sicherten sich dabei in Meißen insgesamt 145,3 Punkte. „Ein gute Leistung“, betont Trainerin Susann Bunge...