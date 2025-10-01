Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Grund zum Lächeln: Die Turnerinnen aus Schneeberg waren mit ihrem Landesliga-Wettkampf in Meißen zufrieden.
Grund zum Lächeln: Die Turnerinnen aus Schneeberg waren mit ihrem Landesliga-Wettkampf in Meißen zufrieden. Bild: Susann Bunge
Grund zum Lächeln: Die Turnerinnen aus Schneeberg waren mit ihrem Landesliga-Wettkampf in Meißen zufrieden.
Grund zum Lächeln: Die Turnerinnen aus Schneeberg waren mit ihrem Landesliga-Wettkampf in Meißen zufrieden. Bild: Susann Bunge
Aue
Schneeberger Turnerinnen lassen aufhorchen
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz Verletzungsproblemen hat ein Sextett des Vereins beim Landesliga-Wettkampf in Meißen überzeugt. Auch anderswo lief es gut.

Im zweiten von insgesamt drei Wettkämpfen in der 3. Landesliga (Staffel 2) haben die Turnerinnen des SV Schneeberg Platz sechs belegt. Susanne Ficker, Pauline Mühlmann, Ida Schmidt, Leni Schmidt, Michelle Heiber und Lea-Noelle Baumann sicherten sich dabei in Meißen insgesamt 145,3 Punkte. „Ein gute Leistung“, betont Trainerin Susann Bunge...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
11.09.2025
2 min.
Mit Herz, Mut und Punktezuwachs: Flöhaer Turnerinnen klettern in Porzellanstadt nach oben
Die Landesliga-Damen des TSV Flöha freuen sich nun auf das Finale in Chemnitz.
Die Turnriege des TSV Flöha hat beim Landesliga-Wettkampf in Meißen eine engagierte Leistung abgeliefert. Im Kampf um den Ligaverbleib kommt es nun in Chemnitz zum Showdown.
Jeannette / Bernd Lange
23.09.2025
3 min.
Thalheimer Turnerinnen haben die 1. Landesliga im Visier
Greta Dorst steuerte mit ihren Auftritten wertvolle Punkte für das Teamkonto bei.
Nach dem zweiten Sieg im zweiten Wettkampf in der 2. Landesliga ist der Aufstieg ins Oberhaus nur noch Formsache. Auch bei den Mannschafts-Kreismeisterschaften lief es rund.
Jürgen Werner
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Mehr Artikel