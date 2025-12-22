MENÜ
Beim Papa-Tochter-Auftritt wagten sich auch die Väter in die Manege.
Beim Papa-Tochter-Auftritt wagten sich auch die Väter in die Manege. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Schneeberger Turnerinnen versprühen zum Jahresausklang Zirkusflair
Von Ramona Schwabe
Ein aufregendes Jahr liegt hinter der Abteilung des SVS. Zum Schluss ging es am Sonnabend noch einmal um die Show.

Licht aus, Spot an: Für besonderes Flair haben 60 Akteure am Sonnabend beim Weihnachtschauturnen des SV Schneeberg gesorgt. „Das Thema Weihnachtszirkus gab es noch nie bei unserem Schauturnen“, sagt Trainerin Susann Bunge. Von Jonglage über Tierdressur und Akrobatik bis Tanz reichte das Programm. „Es ist ein Potpourri.“
