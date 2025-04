Schneebergs Turnerinnen erleben gelungenen Einstand in der neuen Liga

Mit zwei neuen Gesichtern geht das Team des SVS in der 3. Landesliga an den Start. Der erste Wettkampf nach dem Aufstieg war auch eine Nervenprobe.

Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr haben die Turnerinnen des SV Schneeberg ihre Feuertaufe in der 3. Landesliga erlebt. In der Staffel 2 reisten sie dazu zum ersten Wettkampf nach Markkleeberg. Herausforderung: eine teilweise neue Besetzung und wenig Training vorab. „Junge Turnerinnen wie Leni Schmidt und Ida Schmidt sind nachgerückt“, so...