Schnell, clever und mit vielen Fans: Das Überraschungsteam der Fußball-Erzgebirgsliga

Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg drückt der SV Neudorf der Liga seinen Stempel auf. Trotz einiger Ausfälle behauptete das Team bei einem der ärgsten Verfolger die Tabellenführung.

Neben Trainer Rico Offenderlein fehlten dem SV Neudorf beim Spitzenspiel der Fußball-Erzgebirgsliga in Großrückerswalde auch noch zwei Leistungsträger. Die Gefahr, dass die Gastgeber mit einem Sieg am Spitzenreiter vorbeiziehen könnten, wuchs. Doch schon als Thomas Löser raus auf den Platz ging, ahnte er, dass an diesem Tag nichts...