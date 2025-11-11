Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Meistens behaupteten die Neudorfer den Ball – so wie hier Tim Zimmermann (links) gegen Edison Johandris Acosta Ochoa.
Meistens behaupteten die Neudorfer den Ball – so wie hier Tim Zimmermann (links) gegen Edison Johandris Acosta Ochoa. Bild: Andreas Bauer
Meistens behaupteten die Neudorfer den Ball – so wie hier Tim Zimmermann (links) gegen Edison Johandris Acosta Ochoa.
Meistens behaupteten die Neudorfer den Ball – so wie hier Tim Zimmermann (links) gegen Edison Johandris Acosta Ochoa. Bild: Andreas Bauer
Annaberg
Schnell, clever und mit vielen Fans: Das Überraschungsteam der Fußball-Erzgebirgsliga
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg drückt der SV Neudorf der Liga seinen Stempel auf. Trotz einiger Ausfälle behauptete das Team bei einem der ärgsten Verfolger die Tabellenführung.

Neben Trainer Rico Offenderlein fehlten dem SV Neudorf beim Spitzenspiel der Fußball-Erzgebirgsliga in Großrückerswalde auch noch zwei Leistungsträger. Die Gefahr, dass die Gastgeber mit einem Sieg am Spitzenreiter vorbeiziehen könnten, wuchs. Doch schon als Thomas Löser raus auf den Platz ging, ahnte er, dass an diesem Tag nichts...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:03 Uhr
3 min.
Kanzleramt lädt zu Pharmagespräch: Arzneiengpässe im Fokus
Die Pharmabranche in Deutschland wächst, doch es kommt immer wieder zu Arzneiengpässen (Archivbild)
Die deutsche Arzneimittelindustrie wächst. Doch Patienten müssen immer wieder auch mit Engpässen zurechtkommen. Die Bundesregierung sucht jetzt den Dialog über die Bedingungen am Standort.
28.10.2025
2 min.
Fußball-Erzgebirgsliga: Spitzentrio zeigt sich torhungrig
Anthony Kautzsch (l.), hier gegen Drebachs Paul Gärtner, setzte den Schlusspunkt beim 5:0-Sieg des SV Neudorf in Drebach.
Jeweils fünf Tore haben die ersten Drei der Tabelle am Wochenende erzielt. Im Tabellenkeller gab es währenddessen dagegen wenig zu feiern.
Frank Grunert
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
21.10.2025
3 min.
Fußball-Erzgebirgsliga: Spitzenspiel zwischen Auerhammer und Neudorf findet keinen Sieger
Mohammed Khemiri (l.), der mit Marius Ehmig in dieser Szene Neudorfs Ronny Schmiedel den Ball abluchsen will, traf im Spitzenspiel zum 2:1.
Dass die Erzgebirgsliga unglaublich ausgeglichen ist, haben die Partien des 8. Spieltags bewiesen. So konnte von den aktuell fünf besten Teams am Wochenende keines gewinnen.
Frank Grunert
14:04 Uhr
5 min.
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Ryanair will Bordkarten (fast) nur noch über die App ausgeben. (Symbolbild)
Ryanair hat der ausgedruckten Bordkarte den Kampf angesagt. Passagiere sollen ihre Smartphones nutzen und auf die hauseigene App gezwungen werden. Werden Internet-ferne Menschen abgehängt?
Christian Ebner, dpa
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel