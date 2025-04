Schottercup in Wittenberg: Rallyeteams aus dem Erzgebirge mischen losen Untergrund auf

Der 60. Rallye Wittenberg stellen sich auch Starter des MC Grünhain und des Annaberger MC. Ihre Chancen auf vordere Plätze hängen von Material und Streckenverhältnissen ab.

In seine zweite Runde geht am Wochenende der Schottercup. Bei der 60. Rallye Wittenberg wetteifern auch fünf Teams aus dem Erzgebirge um Bestzeiten. Rund um die Lutherstadt sind 180 Kilometer zu meistern, davon 70 Kilometer in Wertung und vor allem auf losem Untergrund. Die Strecke ist auf drei Prüfungen aufgeteilt, die für alle jeweils zweimal...