Schwesternpaar aus dem Erzgebirge träumt auf der Ringermatte von Olympia

Mit ihren Erfolgen auf nationaler und europäischer Bühne haben Aliya und Naemi Leistner ihre Ambitionen untermauert. Die dafür nötigen Gene bringen sie mit – auch wenn sie es zunächst nicht wussten.

Ein Sporttag an ihrer Grundschule war für Naemi Leistner der entscheidende Anstoß. Da entdeckte sie den Ringkampf für sich, ging zum Probetraining beim Zschopauer RV und blieb dabei. Was sie nicht wusste: Mit der neuen Leidenschaft, mit der sie auch ihre jüngere Schwester Aliya und ihre beiden Brüder „ansteckte“, trat die Drebacherin in... Ein Sporttag an ihrer Grundschule war für Naemi Leistner der entscheidende Anstoß. Da entdeckte sie den Ringkampf für sich, ging zum Probetraining beim Zschopauer RV und blieb dabei. Was sie nicht wusste: Mit der neuen Leidenschaft, mit der sie auch ihre jüngere Schwester Aliya und ihre beiden Brüder „ansteckte“, trat die Drebacherin in...