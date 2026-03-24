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Naemi (links) und Aliya Leistner geben sich gegenseitig immer wieder Tipps auf der Ringermatte.
Naemi (links) und Aliya Leistner geben sich gegenseitig immer wieder Tipps auf der Ringermatte. Foto: Möhre/privat
Stolz präsentiert Aliya Leistner ihre Meistertrophäe.
Stolz präsentiert Aliya Leistner ihre Meistertrophäe. Foto: Möhre/privat
Die Kämpferinnen und Trainer aus dem Erzgebirge waren mit dem DM-Auftritt in Frankfurt zufrieden.
Die Kämpferinnen und Trainer aus dem Erzgebirge waren mit dem DM-Auftritt in Frankfurt zufrieden. Foto: Heiko Krauß
Naemi (links) und Aliya Leistner geben sich gegenseitig immer wieder Tipps auf der Ringermatte.
Naemi (links) und Aliya Leistner geben sich gegenseitig immer wieder Tipps auf der Ringermatte. Foto: Möhre/privat
Stolz präsentiert Aliya Leistner ihre Meistertrophäe.
Stolz präsentiert Aliya Leistner ihre Meistertrophäe. Foto: Möhre/privat
Die Kämpferinnen und Trainer aus dem Erzgebirge waren mit dem DM-Auftritt in Frankfurt zufrieden.
Die Kämpferinnen und Trainer aus dem Erzgebirge waren mit dem DM-Auftritt in Frankfurt zufrieden. Foto: Heiko Krauß
Annaberg
Schwesternpaar aus dem Erzgebirge träumt auf der Ringermatte von Olympia
Von Andreas Bauer
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Mit ihren Erfolgen auf nationaler und europäischer Bühne haben Aliya und Naemi Leistner ihre Ambitionen untermauert. Die dafür nötigen Gene bringen sie mit – auch wenn sie es zunächst nicht wussten.

Ein Sporttag an ihrer Grundschule war für Naemi Leistner der entscheidende Anstoß. Da entdeckte sie den Ringkampf für sich, ging zum Probetraining beim Zschopauer RV und blieb dabei. Was sie nicht wusste: Mit der neuen Leidenschaft, mit der sie auch ihre jüngere Schwester Aliya und ihre beiden Brüder „ansteckte“, trat die Drebacherin in...
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