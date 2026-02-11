Schwimmen lernen mit der Olympiasiegerin: Ein Besuch am Beckenrand

Aue
Ulrike Schmidt ist Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin. Alles mehrfach. Seit 1980 lebt sie im Erzgebirge. Dem Nachwuchs macht sie das nasse Element in Schwimmkursen schmackhaft. Mit Herzblut und viel Empathie.
Immer bei Halbzeit gibt es Gummibärchen. Die Tüte liegt auf der steinernen Sitzbank am Beckenrand bereit. „Heute bin ich richtig stolz auf euch“, wird Ulrike Schmidt später zu den Kindern sagen. Denn in Stunde Nummer 7 des Schwimmkurses – 14 sind es insgesamt – halten sich die Jungs und Mädchen prima über Wasser. Ulrike Schmidt...
