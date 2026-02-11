MENÜ
Ulrike Schmidt (r.) und Aues Bäder-Chefin Jeannie Guhde sind Teil des Teams, das in der Schwimmhalle auf dem Zeller Berg Schwimmkurse für Kinder gibt. Bild: Carsten Wagner
Olympiasiegerin Ulrike Schmidt (l.) und Jeannie Guhde haben stets einen guten Draht zu ihren Schwimmschülern. Bild: Carsten Wagner
Eine gut dosierte Mischung aus Disziplin und Humor bevorzugt die ehemalige Leistungssportlerin Ulrike Schmidt, wenn sie Kindern das Schwimmen beibringt. Bild: Carsten Wagner
Ulrike Schmidt (r.) und Aues Bäder-Chefin Jeannie Guhde sind Teil des Teams, das in der Schwimmhalle auf dem Zeller Berg Schwimmkurse für Kinder gibt. Bild: Carsten Wagner
Olympiasiegerin Ulrike Schmidt (l.) und Jeannie Guhde haben stets einen guten Draht zu ihren Schwimmschülern. Bild: Carsten Wagner
Eine gut dosierte Mischung aus Disziplin und Humor bevorzugt die ehemalige Leistungssportlerin Ulrike Schmidt, wenn sie Kindern das Schwimmen beibringt. Bild: Carsten Wagner
Aue
Schwimmen lernen mit der Olympiasiegerin: Ein Besuch am Beckenrand
Von Anna Neef
Ulrike Schmidt ist Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin. Alles mehrfach. Seit 1980 lebt sie im Erzgebirge. Dem Nachwuchs macht sie das nasse Element in Schwimmkursen schmackhaft. Mit Herzblut und viel Empathie.

Immer bei Halbzeit gibt es Gummibärchen. Die Tüte liegt auf der steinernen Sitzbank am Beckenrand bereit. „Heute bin ich richtig stolz auf euch“, wird Ulrike Schmidt später zu den Kindern sagen. Denn in Stunde Nummer 7 des Schwimmkurses – 14 sind es insgesamt – halten sich die Jungs und Mädchen prima über Wasser. Ulrike Schmidt...
