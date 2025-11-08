Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Haben ihre Trainer mit sehr guten Ergebnissen erfreut: die Schwimmerinnen und Schwimmer des FC Erzgebirge Aue.
Haben ihre Trainer mit sehr guten Ergebnissen erfreut: die Schwimmerinnen und Schwimmer des FC Erzgebirge Aue.
Aue
Schwimmer aus dem Erzgebirge überzeugen in Chemnitz - Veilchen als Solist und im Team stark
Redakteur
Von Anna Neef
Der SV Schneeberg und der FC Erzgebirge Aue waren bei der Bezirksmeisterschaft in Chemnitz im Becken. Die Ergebnisse zeigen, dass sich hartes Training auszahlt. Doch das war nur der Anfang.

Gleich viermal Gold: Konstantin Ullmann vom FC Erzgebirge Aue hat sich bei der Bezirksmeisterschaft im Schwimmen wahrlich als Goldfisch entpuppt. In Chemnitz war das Veilchen über 50 m Schmetterling, 50 m Freistil, 50 m Rücken und 100 m Freistil schneller als die Konkurrenz. Mehr noch: Als Teamkapitän erwies er sich auch in den...
