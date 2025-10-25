Seniorenkegler aus dem Erzgebirge greifen nach der Bezirkskrone

Aue
Zschorlau tritt bei der Mannschaftsmeisterschaft an. In der 2. Bezirksklasse steigt in Lößnitz ein Kreisderby.
Die Seniorenkegler des ESV Zschorlau treten am Sonnabend bei der Bezirksmannschaftsmeisterschaft in Lengenfeld an. Ziel für Siegfried Gerisch, Uwe Reinhold, Wolfgang Beyer, Stephan Thomalla und Joachim Püschel in der Altersklasse Ü 60 ist eine Medaille. Sie treffen auf Konkurrenz aus Auerbach, Werdau, Weißenborn, Mehltheuer und von den...
