Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ist in bestechender Form: Arthur Hähnel.
Ist in bestechender Form: Arthur Hähnel. Bild: Gerald Hähnel
Ist in bestechender Form: Arthur Hähnel.
Ist in bestechender Form: Arthur Hähnel. Bild: Gerald Hähnel
Marienberg
Sieg gegen Angstgegner beschert Badminton-Talent aus dem Erzgebirge historischen Erfolg
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor heimischer Kulisse hat Arthur Hähnel seinen bislang größten Sieg gefeiert. Dabei wartete im Finale der Sachsenmeisterschaft ein Kontrahent, gegen den der Marienberger zuvor stets verloren hatte.

Die U-17-Sachsenmeisterschaften in gewohnter Umgebung zu bestreiten, war für Arthur Hähnel womöglich das letzte fehlende Puzzlestück, um seinen großen Traum vom Titelgewinn perfekt zu machen. Der Hoffnungsträger vom Badmintonverein Marienberg, der schon öfter an solch einem Erfolg geschnuppert hatte, konnte sich nun in eigener Halle seinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
05.09.2025
1 min.
Marienbergs Handballerinnen erwartet zum Heimauftakt eine harte Nuss
Am Sonntag peilen die HSV-Damen einen Heimsieg gegen Weißenborn an.
Wie die HSV-Damen peilt auch das Team aus Weißenborn in der Oberliga Sachsen einen Podestplatz an. Am Sonntag scheint somit Spannung garantiert.
Andreas Bauer
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
07.07.2025
2 min.
Marienberger Badminton-Nachwuchs bestätigt gute Leistungen beim Ranglistenturnier
Es läuft gut für die Marienberger Badmintonspieler. In Herrenberg sprangen mehrere Podestplätze heraus.
Erneut gut geschlagen haben sich die Junioren des BVM beim dritten Turnier der Südostdeutschen Rangliste. Sie kehrten mit mehreren Podestplätzen aus Baden-Württemberg zurück.
Frank Grunert
Mehr Artikel