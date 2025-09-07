Sieg gegen Angstgegner beschert Badminton-Talent aus dem Erzgebirge historischen Erfolg

Marienberg
Vor heimischer Kulisse hat Arthur Hähnel seinen bislang größten Sieg gefeiert. Dabei wartete im Finale der Sachsenmeisterschaft ein Kontrahent, gegen den der Marienberger zuvor stets verloren hatte.
Die U-17-Sachsenmeisterschaften in gewohnter Umgebung zu bestreiten, war für Arthur Hähnel womöglich das letzte fehlende Puzzlestück, um seinen großen Traum vom Titelgewinn perfekt zu machen. Der Hoffnungsträger vom Badmintonverein Marienberg, der schon öfter an solch einem Erfolg geschnuppert hatte, konnte sich nun in eigener Halle seinen...
