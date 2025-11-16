Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Luca Groß, hier gegen Riesa, erzielte in Markranstädt sein erstes Saisontor.
Luca Groß, hier gegen Riesa, erzielte in Markranstädt sein erstes Saisontor. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Luca Groß, hier gegen Riesa, erzielte in Markranstädt sein erstes Saisontor.
Luca Groß, hier gegen Riesa, erzielte in Markranstädt sein erstes Saisontor. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Stollberg
Sieg in Markranstädt: Thalheimer Sachsenliga-Kicker punkten erstmals auswärts
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 2:1 haben sich die Tannen beim Tabellenelften durchgesetzt. Dabei überzeugten die Erzgebirger mit Kampfstärke und zeigten sich eiskalt im Abschluss.

Lange hat es gedauert, nun ist es endlich vollbracht. Am 12. Spieltag hat Fußball-Sachsenligist SV Tanne Thalheim zum ersten Mal in dieser Saison auswärts gepunktet – und das gleich dreifach. Beim Tabellenelften Markranstädt setzten sich die Erzgebirger am Freitag unter Flutlicht mit 2:1 durch und verschafften sich damit zumindest...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
3 min.
Fußball-Landesliga: Geniestreich sichert Thalheimern Punkt gegen den Dresdner SC
Mit einem frechen Freistoß ins kurze Eck erzielte Lukas Hirsch die Führung für den SV Tanne. Zum Sieg reichte diese aber nicht.
Mit 1:1 haben sich der Aufsteiger und der Traditionsverein aus der Landeshauptstadt voneinander getrennt. Der Trainer des Tannen war mit dem Auftritt seines Teams aber nicht hundertprozentig zufrieden.
Jürgen Werner
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
02.11.2025
3 min.
Sachsenliga: Thalheimer Fußballer sehen in Freital kein Land
Luca Groß setzt sich im Zweikampf gegen zwei Freitaler durch.
Mit 0:4 haben die Erzgebirger am Samstag beim Mitaufsteiger verloren. Besonders die zweite Halbzeit seiner Mannschaft verärgerte den Trainer.
Jürgen Werner
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
17:30 Uhr
4 min.
„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer
Heike (l.) und Bernd Merkel hatten dieses Mal die Seenotretterin Nora zu „Kultur in der Kapelle“ nach Wiederau eingeladen.
Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.
Falk Bernhardt
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
Mehr Artikel