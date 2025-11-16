Sieg in Markranstädt: Thalheimer Sachsenliga-Kicker punkten erstmals auswärts

Mit 2:1 haben sich die Tannen beim Tabellenelften durchgesetzt. Dabei überzeugten die Erzgebirger mit Kampfstärke und zeigten sich eiskalt im Abschluss.

Lange hat es gedauert, nun ist es endlich vollbracht. Am 12. Spieltag hat Fußball-Sachsenligist SV Tanne Thalheim zum ersten Mal in dieser Saison auswärts gepunktet – und das gleich dreifach. Beim Tabellenelften Markranstädt setzten sich die Erzgebirger am Freitag unter Flutlicht mit 2:1 durch und verschafften sich damit zumindest...