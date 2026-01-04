MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
189 Lauf-Enthusiasten ließen sich auch vom Wintereinbruch nicht aufhalten.
189 Lauf-Enthusiasten ließen sich auch vom Wintereinbruch nicht aufhalten. Bild: Ramona Schwabe
189 Lauf-Enthusiasten ließen sich auch vom Wintereinbruch nicht aufhalten.
189 Lauf-Enthusiasten ließen sich auch vom Wintereinbruch nicht aufhalten. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Silvesterlauf im Erzgebirge: Im Schneegestöber rund um den Filzteich
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

189 Laufbegeisterte haben in Schneeberg das Jahr 2025 sportlich verabschiedet – trotz schwieriger Witterungsbedingungen.

Dichter Flockenwirbel und winterliche Bedingungen bildeten die Kulisse für den 45. Silvesterlauf der Abteilung Ski des FC Erzgebirge Aue. Rund um den Filzteich in Schneeberg haben 189 sportbegeisterte Teilnehmer das Jahr 2025 aktiv ausklingen lassen. Der Crosslauf verlangte den Aktiven diesmal einiges ab. So war das Streckenprofil durch Schnee...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
1 min.
Traditionslauf im Erzgebirge sagt dem Weihnachtsspeck den Kampf an
Der Silvesterlauf des FC Erzgebirge Aue lockt Starter aus nah und fern an den Filzteich. Sicher auch dieses Jahr.
Das 45. Mal bereiten die Mitglieder der Abteilung Ski des FC Erzgebirge Aue ihren Silvesterlauf vor. Er lockt am 31. Dezember an den Filzteich nach Schneeberg.
Anna Neef
05.01.2026
2 min.
Solarenergie deckt 18 Prozent des deutschen Stromverbrauchs
Ein Solarpark in Sachsen, der dem Laden von Elektroautos dient. (Archivbild)
Bei der Stromerzeugung schlägt Photovoltaik erstmals zwei fossile Energieträger. Der Branche geht die Ausbreitung der Solaranlagen dennoch zu langsam.
04.01.2026
4 min.
Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze
Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig.
Am 4. Januar feiert der gebürtige Leipziger Lindemann auf seiner „Meine Welt“-Tour Geburtstag in Dubai. Zuvor musste er für seine bisher schwierigste Show in Bangkok ordentlich abrüsten.
Jörg Vitovec
16.12.2025
4 min.
Warum der Mannschaftsbus von Rot-Weiß Erfurt einmal im Jahr zu den Veilchen ins Erzgebirge rollt
Steffi Gräser aus Erfurt schätzt das Weihnachtsturnier der Auer Bogenschützen sehr – auch für liebevolle Details wie den kleinen Baumschmuck, den jeder Teilnehmer erhält.
Es sind nicht die Fußballer aus Thüringen, die immer am 3. Advent nach Schneeberg fahren. Zielsichere Insassen befördert ihr offizieller Reisebus dennoch.
Anna Neef
05.01.2026
2 min.
Schneeschauer und Frost – Wetter bleibt winterlich
Erst ab Mitte der Woche soll es in Deutschland wieder etwas wärmer werden.
Minus 16 Grad in Alpentälern und teils starker Schneefall im Norden. Besonders Autofahrer sollten sich auf schwierige Bedingungen einstellen.
04.01.2026
4 min.
Rückschlag in Riesa: Peniger zieht sich aus der Superenduro-WM zurück
Edward Hübner (l.) mit Sohn Ewald und Lebenspartnerin Claudia Heinrich
Nach dem Superenduro-Lauf verzichtet Edward Hübner auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Ausland. An der Elbe stieg am Samstag der Nachwuchs des Altmeisters auf eine kleine Maschine.
Thorsten Horn
Mehr Artikel