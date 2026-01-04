Silvesterlauf im Erzgebirge: Im Schneegestöber rund um den Filzteich

189 Laufbegeisterte haben in Schneeberg das Jahr 2025 sportlich verabschiedet – trotz schwieriger Witterungsbedingungen.

Dichter Flockenwirbel und winterliche Bedingungen bildeten die Kulisse für den 45. Silvesterlauf der Abteilung Ski des FC Erzgebirge Aue. Rund um den Filzteich in Schneeberg haben 189 sportbegeisterte Teilnehmer das Jahr 2025 aktiv ausklingen lassen. Der Crosslauf verlangte den Aktiven diesmal einiges ab. So war das Streckenprofil durch Schnee...