Skilangläufer können in Gelobtland ihr Können beweisen

Marienberg
Nachdem der Pokallauf „Rund um Marienberg“ lange auf der Kippe stand, gibt es nun grünes Licht. Allerdings sind einige Änderungen zu beachten.
Auf den ersten Saisonhöhepunkt vor heimischer Kulisse dürfen sich die Skilangläufer des ATSV Gebirge/Gelobtland freuen. Diesen Sonntag richtet der Verein im Wettkampfgebiet am Rätzteich den 63. Pokallauf „Rund um Marienberg“ aus. Aufgrund der aktuellen Schneesituation gibt es allerdings Änderungen im Wettkampfplan. So wurden die...
