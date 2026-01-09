MENÜ
In der Loipe am Rätzteich ist am Sonntag reger Betrieb zu erwarten.
In der Loipe am Rätzteich ist am Sonntag reger Betrieb zu erwarten. Bild: Andreas Bauer
In der Loipe am Rätzteich ist am Sonntag reger Betrieb zu erwarten.
In der Loipe am Rätzteich ist am Sonntag reger Betrieb zu erwarten. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Skilangläufer können in Gelobtland ihr Können beweisen
Von Hannes-Alfred Reichel
Nachdem der Pokallauf „Rund um Marienberg“ lange auf der Kippe stand, gibt es nun grünes Licht. Allerdings sind einige Änderungen zu beachten.

Auf den ersten Saisonhöhepunkt vor heimischer Kulisse dürfen sich die Skilangläufer des ATSV Gebirge/Gelobtland freuen. Diesen Sonntag richtet der Verein im Wettkampfgebiet am Rätzteich den 63. Pokallauf „Rund um Marienberg“ aus. Aufgrund der aktuellen Schneesituation gibt es allerdings Änderungen im Wettkampfplan. So wurden die...
