Platz 2: Anna Maria Dietze (Mitte), hier mit „Nussknackerin“ Lisa Grüner und „Bergmann“ André Eder, war mit ihrem EBM-Ergebnis hochzufrieden.
Platz 2: Anna Maria Dietze (Mitte), hier mit „Nussknackerin" Lisa Grüner und „Bergmann" André Eder, war mit ihrem EBM-Ergebnis hochzufrieden. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Skilangläuferin aus dem Erzgebirge hat Olympia im Visier
Von Jürgen Werner
Conti-Cup-Siegerin Anna-Maria Dietze hat den Erzgebirgs-Bike-Marathon als Trainingseinheit für den Winter genutzt. Die 25-Jährige startet dann im Weltcup – doch das reicht ihr nicht.

Der Erzgebirgs-Bike-Marathon in Seiffen ist Familiensache. Vor mehr als 30 Jahren hob Albrecht Dietze mit seinem Vater Günter das Sportereignis aus der Taufe und hält die organisatorischen Fäden bis heute in der Hand. Und Anna-Maria Dietze, die Ältere seiner beiden Töchter und ihres Zeichens erfolgreiche Skilangläuferin, lässt sich die...
