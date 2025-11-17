Skilanglauf-Talente aus dem Erzgebirge eilen auf Rollen von Erfolg zu Erfolg

Stollberg
Mit Keke Ihle und Emil Broda haben zwei Sportler aus der Region den sächsischen Rollski-Cup und die Sachsenmeisterschaft gewonnen. Nun freuen sich die beiden Schüler auf den ersten Schnee.
Der Winter naht mit Riesenschritten – und alle, die der kalten Jahreszeit sportlich verbunden sind, hoffen auf viel Schnee. Auch die Skilanglauf-Talente aus der Region Stollberg können es kaum erwarten, endlich loszulegen. So wie Keke Ihle vom Dorfchemnitzer SV und Emil Broda vom SV Tanne Thalheim. Dabei haben die beiden Jungs, der eine 13, der...
