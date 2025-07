Slalom-Cup: Pylonen-Parcours im Erzgebirge verlangt viel Fahrgefühl

Die 850 Meter lange Strecke auf dem Kät-Platz in Annaberg fordert von den Fahrern höchste Präzision. Das erste Auto startet am Sonnabend ab 10 Uhr.

Der ADAC-Sachsen-Slalom-Cup macht am Sonnabend Station auf dem Kät-Platz-Gelände an der B 95 in Annaberg-Buchholz. Es ist gleichzeitig die vierte Auflage des Pöhlbergslaloms unter Regie des Automobilclubs Annaberg-Buchholz (AMC). Der rund 850 Meter lange Pylonen-Parcours verlangt sowohl Nachwuchsfahrern als auch Routiniers jede Menge...