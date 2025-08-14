So feiert Aues ältester Fußballverein seinen Geburtstag – und auch in Schneeberg geht es rund

Aue
Im Zeichen des Nachwuchses steht das kommende Wochenende beim SV Auerhammer und beim FC Concordia Schneeberg. Die Anlässe für die Feste unterscheiden sich aber.
Fast ohne Pause rollt am kommenden Wochenende in Schneeberg und Aue das runde Leder. Anlass ist die Saisoneröffnung beim FC Concordia beziehungsweise der 105. Geburtstag des SV Auerhammer. Eine Sache eint beide Turnier-Programme: Der Nachwuchs erhält eine große Plattform.
