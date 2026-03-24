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Tino Weigel und Skifahrer Franz Singer holten Sachsenpokalsilber nach Grünhain.
Tino Weigel und Skifahrer Franz Singer holten Sachsenpokalsilber nach Grünhain. Foto: Wolfgang Dittrich
Tino Weigel und Skifahrer Franz Singer holten Sachsenpokalsilber nach Grünhain.
Tino Weigel und Skifahrer Franz Singer holten Sachsenpokalsilber nach Grünhain. Foto: Wolfgang Dittrich
Aue
So gab es Ski-Kjöring im Erzgebirge noch nie
Redakteur
Von Anna Neef
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Skihänge als Rennort, zur Not unter Flutlicht – und ein ganz später Start: Die Ski-Kjörer der Region sind diesen Winter neue Wege gegangen. Ein Drittel der Sachsenpokale stehen nun beim MC Grünhain.

Man muss das Beste aus dem Winter machen. Egal ob schneereich oder nicht. Dieses Motto hat die Ski-Kjörer des MC Grünhain durch die Saison getragen. „Wir sind neue Wege gegangen“, sagt Christian Körner, 2. Vorsitzender des Clubs. In den vergangenen Jahren war wetterbedingt nicht viel los auf Kette auf Kufen. Diesmal gab es drei Renntermine....
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