So meistern Schwimmer aus dem Erzgebirge den Härtetest auf der 50-Meter-Bahn

Aue
Mit dem Herbstschwimmfest in Zwickau ist beim SV Schneeberg und beim FCE Aue endgültig der Saisonstart erfolgt. Die Ausbeute kann sich sehen lassen.
Rund 470 Sportler aus 24 Vereinen haben sich beim Herbstschwimmfest in Zwickau auf der 50-Meter-Bahn gemessen. Die 33 Starter des SV Schneeberg holten 34 Medaillen aus dem Becken: 9-mal Gold, 10-mal Silber und 15-mal Bronze. Die im Vergleich zum Training doppelt so lange Bahn, macht laut Trainerin Corinna Rößler einen großen Unterschied.
