Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Schwimmdelegation des SV Schneeberg in Zwickau.
Die Schwimmdelegation des SV Schneeberg in Zwickau. Bild: Rößler/Verein
Die Schwimmdelegation des SV Schneeberg in Zwickau.
Die Schwimmdelegation des SV Schneeberg in Zwickau. Bild: Rößler/Verein
Aue
So meistern Schwimmer aus dem Erzgebirge den Härtetest auf der 50-Meter-Bahn
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Herbstschwimmfest in Zwickau ist beim SV Schneeberg und beim FCE Aue endgültig der Saisonstart erfolgt. Die Ausbeute kann sich sehen lassen.

Rund 470 Sportler aus 24 Vereinen haben sich beim Herbstschwimmfest in Zwickau auf der 50-Meter-Bahn gemessen. Die 33 Starter des SV Schneeberg holten 34 Medaillen aus dem Becken: 9-mal Gold, 10-mal Silber und 15-mal Bronze. Die im Vergleich zum Training doppelt so lange Bahn, macht laut Trainerin Corinna Rößler einen großen Unterschied.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
08.11.2025
3 min.
Schwimmer aus dem Erzgebirge überzeugen in Chemnitz - Veilchen als Solist und im Team stark
Haben ihre Trainer mit sehr guten Ergebnissen erfreut: die Schwimmerinnen und Schwimmer des FC Erzgebirge Aue.
Der SV Schneeberg und der FC Erzgebirge Aue waren bei der Bezirksmeisterschaft in Chemnitz im Becken. Die Ergebnisse zeigen, dass sich hartes Training auszahlt. Doch das war nur der Anfang.
Anna Neef
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
26.11.2025
2 min.
Warum die Veilchenschwimmer unter Tage tagen
Beim Wichtelschwimmen in Schwarzenberg waren auch einige Talente der Veilchen vertreten.
Ihre Sponsoren haben die Schwimmer des FC Erzgebirge Aue ins Bergwerk eingeladen. Sportlich überzeugten einige Talente an anderer Stelle.
Anna Neef
Mehr Artikel