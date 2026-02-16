MENÜ
Als eine der tausenden Volunteers lernt Rodel-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner in Italien die Winterspiele noch einmal von einer anderen Seite kennen.
Als eine der tausenden Volunteers lernt Rodel-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner in Italien die Winterspiele noch einmal von einer anderen Seite kennen. Bild: Anika Zimny
Ihren größten Erfolg feierte Tatjana Hüfner (Mitte) 2010 als Olympiasiegerin bei den Winterspielen in Vancouver. Dabei ließ sie die Österreicherin Nina Reithmayer (rechts) sowie Teamkollegin Natalie Geisenberger (links) hinter sich.
Ihren größten Erfolg feierte Tatjana Hüfner (Mitte) 2010 als Olympiasiegerin bei den Winterspielen in Vancouver. Dabei ließ sie die Österreicherin Nina Reithmayer (rechts) sowie Teamkollegin Natalie Geisenberger (links) hinter sich. Bild: Imago
Über mehr als ein Jahrzehnt bestimmte Tatjana Hüfner die Weltspitze mit.
Über mehr als ein Jahrzehnt bestimmte Tatjana Hüfner die Weltspitze mit. Bild: imago/Gerhard König
Annaberg
So sorgt Olympiasiegerin Tatjana Hüfner als freiwillige Helferin für Ruhe am Start des Eiskanals
Redakteur
Von Anika Zimny
Vier Winterspiele erlebte die ehemalige Rennrodlerin als aktive Sportlerin. Warum sie sich jetzt ehrenamtlich in Italien engagiert und was die 42-Jährige bis heute mit ihrem Sport verbindet.

Die großen Augen gerade des deutschen Rennrodelteams, sie blieben vor Beginn dieser Olympischen Winterspiele aus bei der ersten Begegnung mit Tatjana Hüfner. Denn dass die Rodel-Olympiasiegerin von 2010 in Vancouver, die zudem 2006 Bronze und 2014 Silber holte im Zeichen der Ringe, am Eiskanal in Cortina d’Ampezzo als freiwillige Helferin...
