Sonntagsschuss lässt den Frust der Marienberger Sachsenklasse-Kicker wachsen

Zum siebten Mal in Folge ist der FSV Motor sieglos geblieben. Obwohl die Bergstädter beim ESV Lok Zwickau selbst das Siegtor auf dem Fuß hatten, gingen sie wieder einmal leer aus.

Trotz großer Verletzungssorgen sollte der Bock diesmal umgestoßen werden. Nicht nur, dass die Fußballer des FSV Motor Marienberg in der Sachsenklasse West zuletzt sechsmal in Folge ohne Sieg geblieben waren. Vor dem Auswärtsspiel beim ESV Lok Zwickau trug ein trauriger Anlass zusätzlich zur Motivation bei. „Wir wollten auch für unseren... Trotz großer Verletzungssorgen sollte der Bock diesmal umgestoßen werden. Nicht nur, dass die Fußballer des FSV Motor Marienberg in der Sachsenklasse West zuletzt sechsmal in Folge ohne Sieg geblieben waren. Vor dem Auswärtsspiel beim ESV Lok Zwickau trug ein trauriger Anlass zusätzlich zur Motivation bei. „Wir wollten auch für unseren...