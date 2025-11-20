Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit einem direkt verwandelten Freistoß sorgte Routinier Marcel Walczak (am Ball) bereits in der 6. Minute für die Zschopauer 2:0-Führung. Bild: Andreas Bauer
Mit einem direkt verwandelten Freistoß sorgte Routinier Marcel Walczak (am Ball) bereits in der 6. Minute für die Zschopauer 2:0-Führung. Bild: Andreas Bauer
Mit einem direkt verwandelten Freistoß sorgte Routinier Marcel Walczak (am Ball) bereits in der 6. Minute für die Zschopauer 2:0-Führung.
Mit einem direkt verwandelten Freistoß sorgte Routinier Marcel Walczak (am Ball) bereits in der 6. Minute für die Zschopauer 2:0-Führung. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Späte Aufholjagd: Nachholspiel der Fußball-Erzgebirgsliga wird zum Torfestival
Von Andreas Bauer
Gegen den FSV Sosa sahen die Kicker der BSG Motor Zschopau schon wie die sicheren Sieger aus. Ihre 5:2-Führung reichte aber am Ende nicht, um drei Punkte einzufahren.

Zehn Tore haben die 190 Zuschauer im Nachholspiel der Fußball-Erzgebirgsliga zwischen der BSG Motor Zschopau und dem FSV Sosa zu sehen bekommen – dieser Abstecher auf den Sportplatz der Motorradstadt sollte sich am Buß- und Bettag also eigentlich gelohnt haben. Doch auf einen Teil der Treffer davon hätten die meisten von ihnen gern...
