Spannendes Ringer-Duell im Erzgebirge: Hausherren siegen nach Rückstand

In der Regionalliga Mitteldeutschland wurde der RV Thalheim seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang den RC Germania Potsdam zu Hause mit 21:9. Unterdessen wurde bei der Ligatagung am Tag darauf schon die Weichen für die kommende Saison gestellt.

So eine richtige Feierstimmung wollte sich während der ersten Duelle im Thalheimer Sportlerheim zunächst noch nicht einstellen. Vor der Pause nämlich hatte das junge Team von Germania Potsdam die besseren Karten. Zwischenzeitlich lagen die Athleten aus der Havelstadt am Samstagabend sogar mit 9:4 vorn. Nach der Pause sorgten dann aber die... So eine richtige Feierstimmung wollte sich während der ersten Duelle im Thalheimer Sportlerheim zunächst noch nicht einstellen. Vor der Pause nämlich hatte das junge Team von Germania Potsdam die besseren Karten. Zwischenzeitlich lagen die Athleten aus der Havelstadt am Samstagabend sogar mit 9:4 vorn. Nach der Pause sorgten dann aber die...