Marie Meischner vom SC Norweger Annaberg, hier mit Papa René, gewann vor zwei Jahren das Rennen der Damen.
Marie Meischner vom SC Norweger Annaberg, hier mit Papa René, gewann vor zwei Jahren das Rennen der Damen. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Marie Meischner vom SC Norweger Annaberg, hier mit Papa René, gewann vor zwei Jahren das Rennen der Damen.
Marie Meischner vom SC Norweger Annaberg, hier mit Papa René, gewann vor zwei Jahren das Rennen der Damen. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Stollberg
Spektakel im Stadtzentrum: Rollskiläufer erobern Thalheim
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag steigt in der Innenstadt die dritte Auflage des Drei-Tannen-Citylaufs. Gemeldet haben mehr als doppelt so viele Teilnehmer wie vor zwei Jahren.

Als 2023 zum bislang letzten Mal Skilangläufer auf Rollen durch die Thalheimer Innenstadt geflitzt sind, blickten die Organisatoren hinterher nicht ganz so zufrieden drein. Lediglich knapp 50 Athleten waren damals am Start – das hatten sie sich anders vorgestellt.
