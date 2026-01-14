Spendenaktion beflügelt: Junger Fußballer aus dem Erzgebirge kämpft sich ins Leben zurück

Nach einem Autounfall war für Clarence Teubner (21) nichts mehr, wie es war. Seither beweist der Sosaer sein großes Kämpferherz. Hilfe erfährt er von vielen Seiten. Eine Aktion berührt ihn besonders.

Der 3. Oktober 2024 hat das Leben von Clarence Teubner für immer verändert. Der junge Mann aus Sosa erleidet an diesem Tag als Mitfahrer einen schweren Autounfall. Als er später im Krankenhaus wieder aufwacht, kann er kaum noch den Kopf drehen. „Alles musste ich neu lernen", sagt der 21-Jährige. Das Atmen. Das Essen. Das Reden. Und das...