Spielabbruch im Nachwuchsfußball: Trainer des FC Erzgebirge Aue attackieren Schiedsrichter

Bei einem Landesligaspiel der D-Junioren in Dresden haben Betreuer der Veilchen die Grenzen überschritten, vor den Augen zahlreicher Kinder die Fassung verloren und so für einen Spielabbruch gesorgt.

Am vergangenen Wochenende ist es in Dresden zu einem Eklat im Nachwuchsfußball gekommen. Ein Landesliga-Punktspiel in der D-Jugend zwischen der SG Striesen und dem FC Erzgebirge Aue musste beim Stand von 6:1 abgebrochen werden, nachdem Betreuer der Gästemannschaft den 16-jährigen Schiedsrichter Luca-Alexander Kaivers attackiert hatten. Zuerst...