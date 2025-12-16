Spirituosen und Radsport: Im Erzgebirge geht das seit zehn Jahren Hand in Hand

Das Radteam des SV Hartenstein hat mit Lautergold einen „hochprozentigen“ Sponsor. In der Szene fällt das durchaus auf.

Knapp 20 aktive Sportler zwischen Mitte 20 und Anfang 70 gehören zum Radteam Lautergold. „Wir sind in vielen Sparten unterwegs“, sagt Uwe Schöniger. Ob im Gelände, auf der Straße oder im Triathlonmodus zum Beispiel – seit zehn Jahren hält auch der „hochprozentige“ Hauptsponsor den Pedalrittern des SV Hartenstein die Treue....