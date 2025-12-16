MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Radteam Lautergold – rechts im Bild Kathleen Schwarz vom Spirituosenhersteller aus Lauter – legt pro Jahr etwa 100.000 Kilometer zurück.
Das Radteam Lautergold – rechts im Bild Kathleen Schwarz vom Spirituosenhersteller aus Lauter – legt pro Jahr etwa 100.000 Kilometer zurück. Bild: Schöniger/privat
Das Radteam Lautergold – rechts im Bild Kathleen Schwarz vom Spirituosenhersteller aus Lauter – legt pro Jahr etwa 100.000 Kilometer zurück.
Das Radteam Lautergold – rechts im Bild Kathleen Schwarz vom Spirituosenhersteller aus Lauter – legt pro Jahr etwa 100.000 Kilometer zurück. Bild: Schöniger/privat
Aue
Spirituosen und Radsport: Im Erzgebirge geht das seit zehn Jahren Hand in Hand
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Radteam des SV Hartenstein hat mit Lautergold einen „hochprozentigen“ Sponsor. In der Szene fällt das durchaus auf.

Knapp 20 aktive Sportler zwischen Mitte 20 und Anfang 70 gehören zum Radteam Lautergold. „Wir sind in vielen Sparten unterwegs“, sagt Uwe Schöniger. Ob im Gelände, auf der Straße oder im Triathlonmodus zum Beispiel – seit zehn Jahren hält auch der „hochprozentige“ Hauptsponsor den Pedalrittern des SV Hartenstein die Treue....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
03.12.2025
4 min.
Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge rüstet auf: Deshalb erhöht Lautergold seine Kapazität
Techniker Kay Ullmann an einem der umgebauten Tanks, in denen sich die Rührwerke befinden. Damit kann Lautergold flexibler und größere Mengen Spirituosen herstellen.
Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, fassen jetzt die Mischbehälter beim Spirituosenhersteller in Lauter die doppelte Menge. Nötig war die Investition aus mehreren Gründen.
Anna Neef
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
31.10.2025
4 min.
Erzgebirger überraschen mit besonderen Adventskalendern – einer kostet 1000 Euro
Michael Lorenz, Geschäftsführer der Erzgebirgischen Volkskunst Richard Glässer GmbH, zeigt den großen, mit Miniaturen bestückten Adventskalender.
Bald ist der 1. Dezember. Haben Sie schon sich und den Liebsten einen Adventskalender gekauft? Im Erzgebirge gibt es bei den 24 Türchen besondere Ideen.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel