Spitzenreiter zu Gast und Rückkehr in die Normalität – das Sportwochenende in der Region Annaberg im Überblick

Das Jahresende naht und die Sportler der Region wollen sich vor dem Jahreswechsel in eine gute Ausgangsposition bringen. Was am Wochenende in der Region los ist beantwortet die „Freie Presse“.

Noch einmal zeigt der Herbst seine schöne Seite, zumindest wenn man den Meteorologen glauben darf, die Sonnenschein und zweistellige Temperaturen für das Wochenende ankündigen. Dennoch: der Dezember und das Jahresende nahen, jetzt gilt es für die Sportler der Region, sich in eine gute Ausgangsposition zu bringen. Noch einmal zeigt der Herbst seine schöne Seite, zumindest wenn man den Meteorologen glauben darf, die Sonnenschein und zweistellige Temperaturen für das Wochenende ankündigen. Dennoch: der Dezember und das Jahresende nahen, jetzt gilt es für die Sportler der Region, sich in eine gute Ausgangsposition zu bringen.