Eike Wittig hat in der spontan gegründeten Staffel das Schwimmen übernommen.
Eike Wittig hat in der spontan gegründeten Staffel das Schwimmen übernommen. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Spontan und sehr erfolgreich dazu: Wie drei Männer den Stausee-Triathlon im Erzgebirge rocken
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich sahen sie sich auf der Helferseite. Doch dann kam für Eike Wittig, Dominik Zajonc und Christian Döhler beim Cross-Triathlon des SV Schönheide alles anders. Inklusive Teilnehmerrekord.

Spontane Ideen sind oft die besten. Eike Wittig, Dominik Zajonc und Christian Döhler entschieden sich sehr kurzfristig, am Stausee-Triathlon Schönheide teilzunehmen. Als Staffel feierte das Trio einen Start-Ziel-Sieg im Hauptlauf. Mit einer Zeit von 1:11:26,4 Stunden ließen die Männer vom gastgebenden SV Schönheide die Konkurrenz hinter sich.
