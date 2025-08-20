Spontan und sehr erfolgreich dazu: Wie drei Männer den Stausee-Triathlon im Erzgebirge rocken

Aue
Eigentlich sahen sie sich auf der Helferseite. Doch dann kam für Eike Wittig, Dominik Zajonc und Christian Döhler beim Cross-Triathlon des SV Schönheide alles anders. Inklusive Teilnehmerrekord.
Spontane Ideen sind oft die besten. Eike Wittig, Dominik Zajonc und Christian Döhler entschieden sich sehr kurzfristig, am Stausee-Triathlon Schönheide teilzunehmen. Als Staffel feierte das Trio einen Start-Ziel-Sieg im Hauptlauf. Mit einer Zeit von 1:11:26,4 Stunden ließen die Männer vom gastgebenden SV Schönheide die Konkurrenz hinter sich.
