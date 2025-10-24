Sport am Wochenende: Erzgebirgsderbys werfen ihre Schatten voraus

Stollberg
Mit den Handballern des Zwönitzer HSV und den Lugauer Ringern messen sich gleich zwei Sportvereine aus der Stollberger Region mit Teams aus Aue. Hochklassigen Sport gibt es auch beim Fußball und beim Tischtennis.
Die Herbstferien sind mittlerweile vorbei – und das bedeutet, dass der Ligabetrieb in den einzelnen Sportarten an diesem Wochenende wieder Fahrt aufnimmt. Freie Presse gibt einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen in der Region.
