Sport, Spaß und Stars: Was zwei Olympiasieger am Samstag im Erzgebirge vorhaben

Ein Foto, drei Olympiasieger: Zwei von ihnen, Katharina Hennig (links) und Eric Frenzel, sind am Samstag zu Gast beim Citysprint in Annaberg-Buchholz. Das Foto entstand beim Empfang in Oberwiesenthal nach den erfolgreichen Olympischen Spielen 2022 in Peking. Rechts: Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick, die erst voriges Wochenende am Fichtelberg zu Gast war. Bild: K. Lippmann-Wagner/Archiv