Sportschützen laden zu Tag der offenen Tür ins Erzgebirge

In Schwarzenberg können sich Besucher am Samstag unter anderem beim Schießen mit einer Armbrust versuchen. Los geht es am Vormittag.

Der Schützenverein Schwarzenberg lädt für Samstag zu einem Tag der offenen Tür ein. Auch Schützen benachbarter Vereine sind im Gelände der Ritter-Georg-Sportanlage an der B 101 willkommen, teilt der Vorstand mit. Von 9 bis 13 Uhr können sich Besucher über den Verein und das Sportschießen informieren, an einem Spaßschießen teilnehmen und... Der Schützenverein Schwarzenberg lädt für Samstag zu einem Tag der offenen Tür ein. Auch Schützen benachbarter Vereine sind im Gelände der Ritter-Georg-Sportanlage an der B 101 willkommen, teilt der Vorstand mit. Von 9 bis 13 Uhr können sich Besucher über den Verein und das Sportschießen informieren, an einem Spaßschießen teilnehmen und...