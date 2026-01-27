Stark, stärker – Strongman: Ein Lehrer aus dem Erzgebirge und seine Leidenschaft für schwere Dinge

Aue
Nico Freudenberg ist Kraftsportler durch und durch. Ein Leben ohne Gewichte und Trainingsschweiß kann sich der 30-Jährige nicht vorstellen. Seine Passion hat er sogar schon in WM-Silber umgemünzt.
Vorurteile mag Nico Freudenberg gar nicht. Allerdings geht sein Lieblingssport mit einem Klischee einher. „Wir gelten oft als einfältig oder sogar als aggressiv“, sagt der 30-Jährige. Das mag am Erscheinungsbild liegen. Auch der Schneeberger hat dank seiner Muskeln ein imposantes Auftreten. „Aber deswegen sind Kraftsportler nicht dumm“,...
