Stark, stärker – Strongman: Ein Lehrer aus dem Erzgebirge und seine Leidenschaft für schwere Dinge

Nico Freudenberg ist Kraftsportler durch und durch. Ein Leben ohne Gewichte und Trainingsschweiß kann sich der 30-Jährige nicht vorstellen. Seine Passion hat er sogar schon in WM-Silber umgemünzt.

Vorurteile mag Nico Freudenberg gar nicht. Allerdings geht sein Lieblingssport mit einem Klischee einher. „Wir gelten oft als einfältig oder sogar als aggressiv“, sagt der 30-Jährige. Das mag am Erscheinungsbild liegen. Auch der Schneeberger hat dank seiner Muskeln ein imposantes Auftreten. „Aber deswegen sind Kraftsportler nicht dumm“,... Vorurteile mag Nico Freudenberg gar nicht. Allerdings geht sein Lieblingssport mit einem Klischee einher. „Wir gelten oft als einfältig oder sogar als aggressiv“, sagt der 30-Jährige. Das mag am Erscheinungsbild liegen. Auch der Schneeberger hat dank seiner Muskeln ein imposantes Auftreten. „Aber deswegen sind Kraftsportler nicht dumm“,...