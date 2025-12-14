Starkes Stück: Kraftsportler aus Lauter stellen sieben Erzgebirgsmeister auf einen Streich

Aue
Die Erzgebirgsmeisterschaft im Kraftdreikampf und Bankdrücken ist in Langenbach ausgetragen worden. Sieben Titel gab es für Lauter. Und einen für die Lila-Weißen.
Starke Ausbeute für nur zwei Starter insgesamt: Bei der 33. Erzgebirgsmeisterschaft in Langenbach hat der FC Erzgebirge Aue Silber und Gold im Bankdrücken errungen. Neun Vereine - unter anderem aus Annaberg, Sosa, Wildenfels und Bad Brambach - schickten ihre Kraftsportler bei diesem offenen Wettstreit ins Rennen. Für die Veilchen holte Lars...
