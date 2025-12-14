MENÜ
Aues WM-Bronzegewinner Lars Bretfeld, hier beim Bankdrücken in Lauter, darf sich Erzgebirgsmeister nennen.
Aues WM-Bronzegewinner Lars Bretfeld, hier beim Bankdrücken in Lauter, darf sich Erzgebirgsmeister nennen. Bild: Anna Neef/Archiv
Aue
Starkes Stück: Kraftsportler aus Lauter stellen sieben Erzgebirgsmeister auf einen Streich
Redakteur
Von Anna Neef
Die Erzgebirgsmeisterschaft im Kraftdreikampf und Bankdrücken ist in Langenbach ausgetragen worden. Sieben Titel gab es für Lauter. Und einen für die Lila-Weißen.

Starke Ausbeute für nur zwei Starter insgesamt: Bei der 33. Erzgebirgsmeisterschaft in Langenbach hat der FC Erzgebirge Aue Silber und Gold im Bankdrücken errungen. Neun Vereine - unter anderem aus Annaberg, Sosa, Wildenfels und Bad Brambach - schickten ihre Kraftsportler bei diesem offenen Wettstreit ins Rennen. Für die Veilchen holte Lars...
