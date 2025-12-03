Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jan Prell überzeugte am Wochenende gleich bei zwei Wettbewerben.
Jan Prell überzeugte am Wochenende gleich bei zwei Wettbewerben. Bild: Klaus Fischer
Jan Prell überzeugte am Wochenende gleich bei zwei Wettbewerben.
Jan Prell überzeugte am Wochenende gleich bei zwei Wettbewerben. Bild: Klaus Fischer
Zschopau
Start verpennt und trotzdem gewonnen: Erzgebirgische Radsportler überzeugen bei Cross-Challenge
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Abschluss der Gunsha-Cross-Challenge haben drei Akteure des RSV Venusberg wieder ihr Können gezeigt. Auch wenn manch einer ein bisschen auf Kriegsfuß mit der Uhr stand.

Auch für die Radsportler des RSV 54 Venusberg neigt sich die Saison dem Ende entgegen. Beim finalen Lauf der Gunsha-Cross-Challenge in Wittenberg sowie einem internationalen Wettbewerb in Tschechien sorgten sie noch einmal für einige Ausrufezeichen. Mit Jan Prell, Toni Albrecht und Justus Töpper nahmen drei RSV-Akteure den anspruchsvollen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:05 Uhr
1 min.
Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff
Autos sind in Mühltroff zusammengestoßen.
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
Lutz Kirchner
16:02 Uhr
1 min.
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen.
Erik Anke
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
24.11.2025
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
04.11.2025
2 min.
Radsport: Cross-Spezialisten aus dem Erzgebirge freuen sich über Weltcup-Punkte
Mit seinem 6. Platz erreichte Jan Prell (rechts) das beste Venusberger Ergebnis.
Das Rennen am Chemnitzer Sportforum war diesmal außergewöhnlich stark besetzt. Trotz der internationalen Konkurrenz mischten einige Starter des RSV 54 Venusberg ganz vorn mit.
Klaus Fischer
Mehr Artikel