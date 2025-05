Stollberg erobert nach souveränem Sieg Tabellenrang 3

Trotz schmalem Kader fallen schon in der ersten Hälfte gegen Abstiegsaspirant Mittweida drei Tore. Während es für die Mittelsachsen richtig eng wird, schaut der Stollberger Trainer nicht nach oben.

Es war kurz vor Spielbeginn im Stadion an der Glück-Auf-Straße in Stollberg als die große Fanfahne der mitgereisten Anhänger von Germania Mittweida zu Boden ging und nur mit jeder Menge Panzertape wieder am Geländer befestigt werden konnte. Ein schlechtes Omen für die gegen den Abstieg aus der Sachsenklasse West kämpfenden Mittelsachsen?...