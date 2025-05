Stollberger Fußballer klettern auf Platz zwei

Mit einem glatten 4:0-Heimsieg gegen Frankenberg sind die Sachsenklasse-Kicker des FCS in der Tabelle an Annaberg vorbeigezogen. Zwei Akteure hatten Überstunden zu leisten.

Die Fußballer des FC Stollberg haben ihre Pflichtaufgabe in der Sachsenklasse erfüllt. Mit 4:0 setzten sich die Erzgebirger am Sonntag zuhause gegen Kellerkind Barkas Frankenberg durch und zogen in der Tabelle an Annaberg vorbei auf Platz 2. Schon nach neun Minuten brachte Verteidiger Ben Grummt die Gastgeber mit einem schönen Schuss in den...