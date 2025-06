Stollberger gewinnen in der Nachspielzeit

Im Spitzenspiel der Fußball-Landesklasse West lagen die Erzgebirger schon 0:2 hinten. Doch am Ende hatten sie mehr Kraft und Willen.

Die beiden Mannschaften aus dem Altkreis Stollberg dominieren die Staffel West der Fußball-Sachsenklasse. Während Tanne Thalheim am Sonntag die Meisterschaft gewann und damit den Aufstieg in die Landesliga, die höchste sächsische Spielklasse, schaffte, grüßt der FC Stollberg als Tabellenzweiter. Ein Sieg in der Nachspielzeit brachte den...