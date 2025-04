Stollberger Kegler machen Klassenerhalt am grünen Tisch perfekt

Weil es in der 2. Bundesliga plötzlich einen Absteiger weniger gibt, sind die 9Pins vorzeitig gerettet. Dadurch können sie nun ohne großen Druck beim Ligaprimus auf die Bahn gehen.

Die Stollberger Kegler dürfen auch in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga antreten. „Die Nachricht hat uns unter der Woche erreicht und extrem überrascht“, freut sich 9Pins-Kapitän Tim Kieß über den Klassenerhalt am grünen Tisch. Hintergrund ist, dass der sächsische Erstligaabsteiger aus Markranstädt auf den Gang in die 2....