Stollberger Sachsenklasse-Kicker wollen sich für Klatsche rehabilitieren

Nach dem 0:8 in Wilsdruff ist am Sonntag im letzten Heimspiel gegen Reichenbrand Wiedergutmachung angesagt. Die Personaldecke ist allerdings dünn.

Eigentlich ist es das Topspiel des vorletzten Spieltags in der Fußball-Sachsenklasse West. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der FC Stollberg als Tabellendritter den punktgleichen Zweiten Eiche Reichenbrand. Dass sich die Spannung dennoch in Grenzen hält, liegt am Vier-Punkte-Vorsprung des SV Tanne Thalheim, der zuhause gegen Kellerkind Frankenberg...