Stollberger und Oelsnitzer Kicker schießen sich den Frust von der Seele

Stollberg
In der Fußball-Sachsenklasse West haben beide Lokalvertreter wichtige Heimsiege gefeiert. Während der FCS dabei viel für sein Torverhältnis tun konnte, spannte der OFC seine Fans lange auf die Folter.
Der Jubel kannte am 3. Spieltag der Fußball-Sachsenklasse West aus lokaler Sicht kaum Grenzen. In Stollberg, weil die FCS-Kicker einen unerwarteten Kantersieg feiern konnten. Dem Landesliga-Absteiger aus Marienberg, der seinerseits mit zwei klaren Erfolgen in die Saison gestartet war, schenkten die Gastgeber sieben Tore ein. Wesentlich knapper...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.