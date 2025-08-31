Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit dem 1:1 eröffnete Diego Köhler (links), hier im Zweikampf mit Florian Martin von Motor Marienberg, den Stollberger Torreigen.
Mit dem 1:1 eröffnete Diego Köhler (links), hier im Zweikampf mit Florian Martin von Motor Marienberg, den Stollberger Torreigen.
Stollberg
Stollberger und Oelsnitzer Kicker schießen sich den Frust von der Seele
Von Andreas Bauer
In der Fußball-Sachsenklasse West haben beide Lokalvertreter wichtige Heimsiege gefeiert. Während der FCS dabei viel für sein Torverhältnis tun konnte, spannte der OFC seine Fans lange auf die Folter.

Der Jubel kannte am 3. Spieltag der Fußball-Sachsenklasse West aus lokaler Sicht kaum Grenzen. In Stollberg, weil die FCS-Kicker einen unerwarteten Kantersieg feiern konnten. Dem Landesliga-Absteiger aus Marienberg, der seinerseits mit zwei klaren Erfolgen in die Saison gestartet war, schenkten die Gastgeber sieben Tore ein. Wesentlich knapper...
