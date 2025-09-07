Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit seinem 2:1-Führungstor ließ Michael Neubert (r.) die Stollberger aufs Weiterkommen hoffen.
Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Stollbergs Trainer nach dem Sachsenpokal-Aus: „Das war eine sehr lehrreiche Vorstellung unseres Gegners“
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Stollberg hat im Fußball-Sachsenpokal gegen Favorit Neugersdorf lange dagegen gehalten, zog am Ende aber doch mit 2:4 den Kürzeren. Indes erlebten die Oelsnitzer im Nachbarschaftsderby ein Debakel.

Vor dem Spiel war Rico Knopf noch nicht so richtig in Pokalstimmung. Das Duell gegen Sachsenligist FC Oberlausitz Neugersdort hatte Stollbergs Trainer in die unspektakuläre Kategorie „Testspiel mit Wettkampfcharakter“ eingeordnet. Nach der 2:4 (1:1)-Heimniederlage gegen die favorisierten Oberlausitzer und dem Aus in der 2. Runde ging er noch...
