Stollbergs Trainer nach dem Sachsenpokal-Aus: „Das war eine sehr lehrreiche Vorstellung unseres Gegners“

Stollberg
Der FC Stollberg hat im Fußball-Sachsenpokal gegen Favorit Neugersdorf lange dagegen gehalten, zog am Ende aber doch mit 2:4 den Kürzeren. Indes erlebten die Oelsnitzer im Nachbarschaftsderby ein Debakel.
Vor dem Spiel war Rico Knopf noch nicht so richtig in Pokalstimmung. Das Duell gegen Sachsenligist FC Oberlausitz Neugersdort hatte Stollbergs Trainer in die unspektakuläre Kategorie „Testspiel mit Wettkampfcharakter“ eingeordnet. Nach der 2:4 (1:1)-Heimniederlage gegen die favorisierten Oberlausitzer und dem Aus in der 2. Runde ging er noch...
