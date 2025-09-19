Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wolfgang Beyer ist nicht nur leidenschaftlicher Kegler, sondern auch ehrenamtlicher Bahnwart des ESV Zschorlau. Mit der Oldie-Mannschaft kehrte er auf Landesebene zurück.
Wolfgang Beyer ist nicht nur leidenschaftlicher Kegler, sondern auch ehrenamtlicher Bahnwart des ESV Zschorlau. Mit der Oldie-Mannschaft kehrte er auf Landesebene zurück. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Aue
Stolzer Rekord: Kegler aus dem Erzgebirge steht für seinen Verein zum 309. Mal auf der Bahn
Von Jan Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Senioren des ESV Zschorlau sind Aushängeschild für eine ganze Region und nun in der Verbandsliga zurück. Das Podest peilen die Saxonia-Frauen an.

Bezirksmeister Zschorlau steht vor der Feuertaufe: Die Senioren-Kegler des ESV starten nach ihrem Aufstieg in die 2. Verbandsliga diesen Sonnabend bei Blau-Weiß Chemnitz in die Saison. Damit vertreten sie den Altkreis Aue-Schwarzenberg auf Landesebene. Nicht das erste Mal.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Mehr Artikel