Stolzer Rekord: Kegler aus dem Erzgebirge steht für seinen Verein zum 309. Mal auf der Bahn

Die Senioren des ESV Zschorlau sind Aushängeschild für eine ganze Region und nun in der Verbandsliga zurück. Das Podest peilen die Saxonia-Frauen an.

Bezirksmeister Zschorlau steht vor der Feuertaufe: Die Senioren-Kegler des ESV starten nach ihrem Aufstieg in die 2. Verbandsliga diesen Sonnabend bei Blau-Weiß Chemnitz in die Saison. Damit vertreten sie den Altkreis Aue-Schwarzenberg auf Landesebene. Nicht das erste Mal.