Auch Elisabeth Friedrich vertrat den SV Tanne Thalheim beim Hallenturnfest in Meißen.
Auch Elisabeth Friedrich vertrat den SV Tanne Thalheim beim Hallenturnfest in Meißen. Bild: Eiser/Verein
Aue
Sturzfrei am Balken – oder nicht? Turnerinnen aus dem Erzgebirge vollziehen Standortbestimmung
Von Anna Neef
Die Kür-Damen des SV Tanne Thalheim sind in Meißen ins neue Jahr gestartet. Aktive aus 50 Vereinen kamen in dieser Rekordkulisse zusammen.

Wo sie stehen, wissen die Turnerinnen des SV Tanne Thalheim jetzt. Bierernst haben sie den Jahresauftakt in Meißen zwar nicht genommen. Wichtig war er laut Trainerin Silke Eiser dennoch. „Denn in Vorbereitung auf den ersten Liga-Wettkampf im März wollten wir neue Elemente testen – und vor allem am Balken möglichst sturzfrei bleiben.“ Der...
