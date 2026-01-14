Supercross: Junger Erzgebirger rockt die Westfalenhalle

Marienberg
Beim Supercross in Dortmund dominierte der Marienberger Eddi Haustein seine Klasse bis 65 ccm und ging aus drei Rennen als Sieger hervor. Damit wurde er der „Mini-Prinz von Dortmund“.
Mit 25.000 Zuschauern an drei Tagen war das Supercross Dortmund erneut das erwartete Motorsport-Fest der Extraklasse. Nicht nur mittendrin im Geschehen war wieder Eddi Haustein. Hatte er vor Jahresfrist beim Einladungsrennen des besten Fahrer der Deutschen Motocross-Meisterschaft der Klasse bis 65 ccm einmal als Zweiter und einmal als Dritter auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.