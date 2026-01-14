MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Drei Starts, drei Siege: Für Eddi Haustein hätte es nicht besser laufen können.
Drei Starts, drei Siege: Für Eddi Haustein hätte es nicht besser laufen können. Bild: Thorsten Horn
Drei Starts, drei Siege: Für Eddi Haustein hätte es nicht besser laufen können.
Drei Starts, drei Siege: Für Eddi Haustein hätte es nicht besser laufen können. Bild: Thorsten Horn
Marienberg
Supercross: Junger Erzgebirger rockt die Westfalenhalle
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Supercross in Dortmund dominierte der Marienberger Eddi Haustein seine Klasse bis 65 ccm und ging aus drei Rennen als Sieger hervor. Damit wurde er der „Mini-Prinz von Dortmund“.

Mit 25.000 Zuschauern an drei Tagen war das Supercross Dortmund erneut das erwartete Motorsport-Fest der Extraklasse. Nicht nur mittendrin im Geschehen war wieder Eddi Haustein. Hatte er vor Jahresfrist beim Einladungsrennen des besten Fahrer der Deutschen Motocross-Meisterschaft der Klasse bis 65 ccm einmal als Zweiter und einmal als Dritter auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
13.01.2026
2 min.
Lunzenauer Rennpilot kommt auch auf der Crosspiste gut zurecht
Freddie Heinrich (r.) bei seinem Stoppelcross-Debüt in Zumroda.
Nach dem Saisonende im Straßenrennsport hatte sich Motorradpilot Freddie Heinrich noch bei zwei Stoppelcross-Rennen versucht. Dabei schlug sich der Lunzenauer durchaus achtbar.
Thorsten Horn
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
17.12.2025
4 min.
Zwei gebrochene Unterarme nach Unfall: Peniger Superenduro-Fahrer verpasst WM-Start, will aber schnelles Comeback
Eddi Hübner (l.) und Hannes Lehmann konnten in Polen nur eingeschränkt gemeinsame Sache machen.
Beim Auftakt der Superenduro-WM in Polen ist Edward Hübner auf der Strecke auf sich allein gestellt gewesen. Hinter den Kulissen half sein verletzter Cousin Hannes Lehmann, der auch starten wollte, mit „gestutzten Flügeln“.
Thorsten Horn
Mehr Artikel